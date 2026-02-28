قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يؤكد: حب الوطن عبادة والانتماء مسؤولية

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يحيي ذكرى العاشر من رمضان ويؤكد: حب الوطن عبادة والانتماء مسؤولية
ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يحيي ذكرى العاشر من رمضان ويؤكد: حب الوطن عبادة والانتماء مسؤولية
إيمان طلعت

نظّم الأزهر الشريف ندوة توعوية بالجامع الأزهر ضمن فعاليات «ملتقى الأزهر بلغة الإشارة»، تزامنًا مع ذكرى العاشر من رمضان، ذكرى النصر والعزة والكرامة التي سطّر فيها أبطال مصر ملحمة تاريخية خالدة، وذلك في رسالة إنسانية جديدة تؤكد شمولية الخطاب الأزهري. 

وقدمت الدكتورة منى عاشور، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، وعضو مؤسسة مشروع «منبر الصم»، محاضرة بعنوان «العاشر من رمضان بين الإيمان وحب الوطن» بلغة الإشارة، مؤكدة أن حب الوطن قيمة إيمانية أصيلة وفطرة إنسانية أقرّها الإسلام، وأن الدفاع عنه لا يقتصر على السلاح، بل يشمل العلم والعمل وحماية الوعي من الشائعات وبناء المجتمع.

وأوضحت الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، أن انتصار العاشر من رمضان كان نموذجًا لاجتماع الإيمان مع العمل، حيث أدى الجنود واجبهم الوطني وهم صائمون، في صورة جسدت التضحية والإخلاص والانتماء.

وأكدت أهمية دور المرأة والشباب وذوي الهمم – خاصة الصم – في خدمة الوطن وتعزيز استقراره، مستشهدة بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ﷺ التي تحث على التضحية والوحدة والتكافل.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور من الصم، الذين طرحوا أسئلة عميقة حول دورهم في بناء الوطن، ودور المرأة في خدمة المجتمع دون تعارض مع مسؤولياتها الأسرية، في مشهد يعكس وعيًا وطنيًا متناميًا وروحًا إيجابية بين أبناء المجتمع كافة.

يأتي هذا الملتقى في إطار حرص الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، وضمان وصول رسالة الأزهر الوسطية إلى جميع فئات المجتمع بلغة يفهمونها ويشعرون بها.

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة ذكرى العاشر من رمضان العاشر من رمضان بين الإيمان وحب الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

مرموش

رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق

ترشيحاتنا

حمام سباحة الزهور

نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ بحمام السباحة الأوليمبي

سيراميكا كليوباترا

ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا سيتوج بالدوري هذا الموسم

إنتر ميامي

سر زيارة ميسي وفريق إنتر ميامي الأمريكي للبيت الأبيض

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد