ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يؤكد: حب الوطن عبادة والانتماء مسؤولية

نظّم الأزهر الشريف ندوة توعوية بالجامع الأزهر ضمن فعاليات «ملتقى الأزهر بلغة الإشارة»، تزامنًا مع ذكرى العاشر من رمضان، ذكرى النصر والعزة والكرامة التي سطّر فيها أبطال مصر ملحمة تاريخية خالدة، وذلك في رسالة إنسانية جديدة تؤكد شمولية الخطاب الأزهري.

وقدمت الدكتورة منى عاشور، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، وعضو مؤسسة مشروع «منبر الصم»، محاضرة بعنوان «العاشر من رمضان بين الإيمان وحب الوطن» بلغة الإشارة، مؤكدة أن حب الوطن قيمة إيمانية أصيلة وفطرة إنسانية أقرّها الإسلام، وأن الدفاع عنه لا يقتصر على السلاح، بل يشمل العلم والعمل وحماية الوعي من الشائعات وبناء المجتمع.

وأوضحت الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، أن انتصار العاشر من رمضان كان نموذجًا لاجتماع الإيمان مع العمل، حيث أدى الجنود واجبهم الوطني وهم صائمون، في صورة جسدت التضحية والإخلاص والانتماء.

وأكدت أهمية دور المرأة والشباب وذوي الهمم – خاصة الصم – في خدمة الوطن وتعزيز استقراره، مستشهدة بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ﷺ التي تحث على التضحية والوحدة والتكافل.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور من الصم، الذين طرحوا أسئلة عميقة حول دورهم في بناء الوطن، ودور المرأة في خدمة المجتمع دون تعارض مع مسؤولياتها الأسرية، في مشهد يعكس وعيًا وطنيًا متناميًا وروحًا إيجابية بين أبناء المجتمع كافة.

يأتي هذا الملتقى في إطار حرص الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، وضمان وصول رسالة الأزهر الوسطية إلى جميع فئات المجتمع بلغة يفهمونها ويشعرون بها.