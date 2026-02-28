أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن قيادة محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

ليفربول أمام وست هام

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي".



وكان قد كشف الصحفي الإيطالي المتخصص فابريزيو رومانو آخر المستجدات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، مؤكداً أن الصيف المقبل قد يشهد حركة قوية حوله.

وقال رومانو في تصريحاته عبر قناته على يوتيوب: "عدة أندية سعودية ستعود لمطالبة ليفربول بالتعاقد مع صلاح في الصيف المقبل، ومن بينها الاتحاد، خاصة بعد خسارتهم نجومًا كبار مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي، الاتحاد يبحث عن لاعب من الطراز العالمي، وصلاح قد يكون الخيار المثالي".

وأضاف فابريزيو رومانو: "نادي الاتحاد يحتاج لاسم كبير مثل صلاح، لكنه قد يواجه منافسة من أندية سعودية أخرى، فضلاً عن احتمالية انتقاله للدوري الأمريكي".

واختتم قائلاً: "أرى أن الصيف سيكون مثيرًا للاهتمام بالنسبة للجناح المصري، لكن حتى الآن لم تتبلور أي عروض رسمية أو احتمالات مؤكدة على أرض الواقع".