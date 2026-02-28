قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
رياضة

بعد الحرب علي إيران.. الدردير: حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها

باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير ، على التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

حرب إيران 

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “للعلم علشان الناس بتنسي.. مصر هي الدوله الوحيده ف العالم تقريبا اللي مفهاش قاعده امرىىكيه علي مدار تاريخها.. وعمري ما أنسي كلمته لما قال يبقي حد يفكر مجرد تفكير بس انه يقرب من مصر والرد هيبقي اقوي مما تتخيلوا”.

حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها". 

وأعربت مصر، عن  بالغ القلق ازاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع ويؤدي الي انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي سيكون لها بدون شك تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.  

وجددت مصر - في بيان للخارجية- التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلميّة وأن الحلول العسكرية لن تفضي سوى الى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار.

وأدانت مصر بشدة استهداف ايران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما فى ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن،وما ينطوي علي ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها. 

وشددت على ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواءه، وبما يهدد الامن والسلم الإقليميين والدوليين.

