الدردير: حب جماهير الزمالك لنادي بيراميدز مفهوم خطأ

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن مفاجأة بشأن تردد شائعات حب جماهير القلعة البيضاء لنادي بيراميدز.

الزمالك وبيراميدز

وقال عمرو الدردير، عبر تصريحات إذاعية: "مفهوم خطأ حب جماهير الزمالك لنادي بيراميدز".

ويسعى الزمالك للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري حين يحل ضيفا على بيراميدز في قمة مباريات الجولة الـ19 للمسابقة، والتي تشهد مواجهة صعبة للأهلي أمام زد.

وتقام مباريات هذه الجولة على ثلاثة أيام، حيث تبدأ اليوم، السبت، بمواجهات وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، والأهلي وزد، وطلائع الجيش وحرس الحدود، والإسماعيلي والجونة.

وتقام يوم الأحد 4 مباريات هي إنبي مع المصري، وبيراميدز مع الزمالك، ومودرن سبورت مع بتروجت، والبنك الأهلي مع سموحة.

وتختتم هذه الجولة بمباراتين يوم الاثنين المقبل، وهما الاتحاد السكندري مع غزل المحلة، وفاركو مع كهربا الإسماعيلية.