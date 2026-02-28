الدردير في تعليق ساخر: لما الزمالك تصدر الدوري الحرب قامت

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير، الجدل بتعليق ساخر بعد تصدر نادي الزمالك بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم رغم الأزمات المتكررة.

وكتب الدردير عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “يا أخي ده حتى لما الزمالك تصدر الدوري الحرب قامت”.

ويسعي الزمالك للحفاظ علي صدارة ترتيب الدوري حين يحل ضيفا على بيراميدز في قمة مباريات الجولة الـ19 للمسابقة، والتي تشهد مواجهة صعبة للأهلي أمام زد.

وتقام مباريات هذه الجولة علي ثلاثة أيام، حيث تبدأ اليوم السبت بمواجهات وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، والأهلي وزد، وطلائع الجيش وحرس الحدود، والإسماعيلي والجونة.

وتقام يوم الأحد 4 مباريات هي إنبي مع المصري، وبيراميدز مع الزمالك، ومودرن سبورت مع بتروجيت، والبنك الأهلي مع سموحة.

وتختتم هذه الجولة بمباراتين يوم الاثنين المقبل، وهما الإتحاد السكندري مع غزل المحلة، وفاركو مع كهربا الإسماعيلية .