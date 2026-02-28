ميدو يوجه رسالة لجمهور الزمالك: عليكم مسئولية كبيرة في التشجيع أمام بيراميدز

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة لجمهور القلعة البيضاء في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب ميدو: "‏اعتذار ال ⁦white knight‬⁩ عن الحضور في ملعب استشهد فيه زملائهم وهم لا يستهدفوا اي شئ من الذهاب إلى الملعب إلا حب ⁧‫الزمالك‬⁩ ودعمه وهو شعور تشاركوا فيه لسنوات عديدة هو تصرف يجب ان نحترمه ونقدره فهناك أشياء في الحياة أهم بكثير من كرة القدم".

وتابع: "لكن في نفس الوقت هو قرار يضع مسئولية كبيرة على قطاع عريض من جمهور النادي وهو جمهور الدرجة الثالثة بتاع زمان انه يكون موجود في الملعب ويشجع الفريق من أول دقيقة لأخر دقيقة ويوصل رسالة للعالم العربي كله ان جمهور الزمالك جمهور مسئول ويظهر دائما في المدرج في الوقت اللي النادي محتاجه فيه".

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء غدا الأحد على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.