سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ميدو يوجه رسالة لجمهور الزمالك: عليكم مسئولية كبيرة في التشجيع أمام بيراميدز

سارة عبد الله

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة لجمهور القلعة البيضاء في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس. 

وكتب ميدو: "‏اعتذار ال ⁦white knight‬⁩ عن الحضور في ملعب استشهد فيه زملائهم وهم لا يستهدفوا اي شئ من الذهاب إلى الملعب إلا حب ⁧‫الزمالك‬⁩ ودعمه وهو شعور تشاركوا فيه لسنوات عديدة هو تصرف يجب ان نحترمه ونقدره فهناك أشياء في الحياة أهم بكثير من كرة القدم".

وتابع: "لكن في نفس الوقت هو قرار يضع مسئولية كبيرة على قطاع عريض من جمهور النادي وهو جمهور  الدرجة الثالثة بتاع زمان انه يكون موجود في الملعب ويشجع الفريق من أول دقيقة لأخر دقيقة ويوصل رسالة للعالم العربي كله ان جمهور الزمالك جمهور مسئول ويظهر دائما في المدرج في الوقت اللي النادي محتاجه فيه".

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء غدا الأحد على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

ممنوع الشماريخ.. إجراءات أمنية واحترازية قبل انطلاق مباراة الأهلي وزد

ضبط 365 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك ومجهولة البيانات بالغربية

حبس المتهم بقتل زوج شقيقته ببني سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

