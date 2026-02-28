قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح جو جيش الاحتلال يشن هجوما على أهداف عسكرية غرب إيران
الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
رياضة

حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

شدد حسام حسن لاعب مودرن سبورت الحالي والأهلي وسموحة السابق، على أن شهر رمضان يرتبط معه بذكريات كثيرة جدًا، لكن هدفه في مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأهم في مشواري الكروي ونقطة تحول في مسيرتي، الهدف جاء في الوقت القاتل والحمد لله فوزنا بالمباراة وحصدنا ثلاث نقاط غالية، كانت سببًا في خسارة الأهلي لدرع الدوري، هو هدف لا ينسى.

وتابع "حسن" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أجواء الدورات الرمضانية أيضًا لها ذكريات لا تنسى، فرحة الناس وسعادتهم بتسجيل الأهداف وفوز فريق المنطقة كلها ذكريات رمضانية لا تنسى، الأجواء غير طبيعية خصوصًا في المناطق الشعبية، لما تشوف الزينة والفوانيس والأنوار والناس كلها فرحانة ومبسوطة، عشان كده بتمنى السنة كلها تبقى رمضان.

وأضاف: هدفي في مرمى الأهلي حلو ومعلم معايا أوي عشان توقيته وطريقة تسجيله، عملنا اللي النادي الأهلي بيعمله مع منافسيه ورجعنا الإسكندرية بمكسب تاريخي، والهدف ده وغيره هم رصيدي في الدنيا اللي هسيبه لأولادي، عايز يفتخروا إن أبوهم لعب لنادي كبير بحجم النادي الأهلي وعمل أرقام وإنجازات وحقق بطولات.

وواصل: تشرفت باللعب للنادي الأهلي، ولا استطيع إغضاب جماهيره أو جماهير نادي الزمالك، كل جماهير الأندية على رأسي، واستحالة أزعل حد مني، الكرة للجماهير.

وأردف: تصريحي بخصوص اللعب للزمالك لم يغضب جماهير الأهلي الواعية الفاهمة المدركة أننا أصبحنا في عصر احتراف والدليل زيزو.

واختتم حديثه: شرف كبير لي ارتداء قميص نادي الزمالك واللعب له مثلما تشرفت باللعب وارتداء قميص النادي الأهلي، أنا حاليًا لاعب سابق للقلعة الحمراء، وأبحث عن كتابة تاريخ كبير لي ومسيرة جيدة في كل مكان لعبت له.

حسام حسن الشناوي مودرن سبورت الأهلي الزمالك

