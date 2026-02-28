حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي

شدد حسام حسن لاعب مودرن سبورت الحالي والأهلي وسموحة السابق، على أن شهر رمضان يرتبط معه بذكريات كثيرة جدًا، لكن هدفه في مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأهم في مشواري الكروي ونقطة تحول في مسيرتي، الهدف جاء في الوقت القاتل والحمد لله فوزنا بالمباراة وحصدنا ثلاث نقاط غالية، كانت سببًا في خسارة الأهلي لدرع الدوري، هو هدف لا ينسى.

وتابع "حسن" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أجواء الدورات الرمضانية أيضًا لها ذكريات لا تنسى، فرحة الناس وسعادتهم بتسجيل الأهداف وفوز فريق المنطقة كلها ذكريات رمضانية لا تنسى، الأجواء غير طبيعية خصوصًا في المناطق الشعبية، لما تشوف الزينة والفوانيس والأنوار والناس كلها فرحانة ومبسوطة، عشان كده بتمنى السنة كلها تبقى رمضان.

وأضاف: هدفي في مرمى الأهلي حلو ومعلم معايا أوي عشان توقيته وطريقة تسجيله، عملنا اللي النادي الأهلي بيعمله مع منافسيه ورجعنا الإسكندرية بمكسب تاريخي، والهدف ده وغيره هم رصيدي في الدنيا اللي هسيبه لأولادي، عايز يفتخروا إن أبوهم لعب لنادي كبير بحجم النادي الأهلي وعمل أرقام وإنجازات وحقق بطولات.

وواصل: تشرفت باللعب للنادي الأهلي، ولا استطيع إغضاب جماهيره أو جماهير نادي الزمالك، كل جماهير الأندية على رأسي، واستحالة أزعل حد مني، الكرة للجماهير.

وأردف: تصريحي بخصوص اللعب للزمالك لم يغضب جماهير الأهلي الواعية الفاهمة المدركة أننا أصبحنا في عصر احتراف والدليل زيزو.

واختتم حديثه: شرف كبير لي ارتداء قميص نادي الزمالك واللعب له مثلما تشرفت باللعب وارتداء قميص النادي الأهلي، أنا حاليًا لاعب سابق للقلعة الحمراء، وأبحث عن كتابة تاريخ كبير لي ومسيرة جيدة في كل مكان لعبت له.