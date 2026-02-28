سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار الذهب والفضة، وسط سيطرة القلق على الأسواق في ظل الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، ما دفع بعض المتداولين إلى شراء أصول الملاذ الآمن.

قفز سعر المعدن النفيس متجاوزاً مستوى 5200 دولار للأونصة، محققاً مكاسب شهرية. وستواصل واشنطن وطهران المفاوضات الأسبوع المقبل بعد إحراز "تقدم كبير" يوم الخميس، وفقاً للوسيط عُمان.

غير أن شخصاً مطلعاً على الموقف الأميركي قال إن المسؤولين غادروا المحادثات وهم يشعرون بخيبة أمل إزاء التقدم المحرز.

وقال مفتشو وكالة الطاقة الذرية التابعون للأمم المتحدة إن إيران تنفّذ أنشطة منتظمة وغير مفسّرة في مواقع تخصيب اليورانيوم التي تعرّضت للقصف، ما قد يعقّد المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طموحات طهران النووية.

تشهد العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً بشأن أنشطة طهران النووية، حيث تبادل الطرفان التهديدات بينما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتشكيل أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ عام 2003. وقد دعم ذلك صعود أسعار الذهب في الأيام الأخيرة.

أطول مكاسب شهرية منذ 1973

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام، ليستقر من جديد فوق 5000 دولار للأونصة بعد تراجع حاد من مستوى قياسي في أواخر يناير.

وسجّل المعدن النفيس سابع مكسب شهري متتالٍ له، في أطول سلسلة ارتفاع منذ 1973. وأضفت التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، فضلاً عن ما يُعرف بتداولات إضعاف الدولار ومخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفدرالي، زخماً على موجة صعود ممتدة لعدة سنوات.