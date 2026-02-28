قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026
روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل
مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة
الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يواصل حملة وعي.. فيديو جديد للرد على شبهة عجمية الإمام البخاري

الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف
الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف
إيمان طلعت

أطلق الأزهر الشريف فيديو جديدًا ضمن حملته التوعوية «وعي»، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتفكيك الشبهات التاريخية والعلمية التي تستهدف ثوابت التراث الإسلامي ومصادر السنة النبوية المشرفة.

وتناول الفيديو بالتحليل العلمي الرصين شبهة يروج لها البعض لطعن في قيمة "صحيح البخاري"، وهي: "كيف يكون الإمام البخاري أعجميًا ومع ذلك يُعتبر كتابه أصح الكتب بعد القرآن الكريم؟"، في محاولة للإيحاء بوجود تعارض بين أصل المؤلف وبين دقة ما نقله من نصوص عربية نبوية.

وقام بالرد على هذه الشبهة الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث استعرض الحقائق التاريخية والمنهجية التي جعلت من البخاري إماماً للمحدثين، مؤكداً أن الإمام البخاري رُزق من الفهم والضبط والتبحر في لغة العرب ما فاق به الكثيرين.

وأكد الدكتور الحجار أن "صحيح البخاري" اكتسب مكانته بفضل المنهج النقدي الصارم الذي وضعه الإمام، والذي يعد أدق نظام لتوثيق الروايات في التاريخ الإنساني، مشيراً إلى أن كبار أئمة اللغة العربية عبر التاريخ كانوا من الأعاجم الذين خدموا لسان العرب ودين الإسلام بعبقرية فذة، مما يجعل من إثارة قضية "العجمية" اليوم نوعًا من التزييف الفكري الذي لا يصمد أمام الحقائق العلمية.

وتأتي حملة «وعي»، التي يشرف عليها نخبة من علماء وباحثي الأزهر الشريف، كحائط صد منيع لتحصين العقل الجمعي من الأفكار المشوهة، وترسيخ الثقة في التراث العلمي الإسلامي من خلال تقديم إجابات واضحة، موجزة، وقائمة على الدليل العقلي والنقلي.

وتستمر الحملة في نشر سلسلتها عبر المنصات الرقمية، مستهدفة فئة الشباب لتعزيز الوعي الديني الصحيح وحمايتهم من دعوات التشكيك التي تستهدف الهوية والثوابت.

الأزهر الأزهر يواصل حملة وعي مزاعم التشكيك في أصح الكتب بعد كتاب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة

الرعاية الصحية : نمو مستقر في الأداء المالي للهيئة مع ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 8 مليارات جنيه

الباقيات الصالحات

الباقيات الصالحات تُطلق منظومة متكاملة للتأهيل البدني لمرضى الزهايمر

خبيئة من التوابيت الملونة

العثور على "خبيئة من التوابيت الملونة لمنشدي آمون" و8 برديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة بالأقصر

بالصور

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد