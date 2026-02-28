قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات

مطار دبي
مطار دبي
نورهان خفاجي

رصد موقع تتبع الرحلات العالمي «فلايت رادار 24» حالة من الارتباك الملحوظ في انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار دبي الدولي (DXB)، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وإغلاق عدد من المجالات الجوية المجاورة.

وأظهرت بيانات التتبع الميدانية تباطؤًا حادًا في وتيرة العمليات الجوية المعتادة، حيث سجل فلايت رادار توقفًا تامًا لحركة إقلاع الرحلات من المطار لأكثر من 75 دقيقة متواصلة، فيما لم تُسجل المدارج هبوط أي طائرة قادمة لمدة تجاوزت 50 دقيقة، وهو ما يعكس حالة من الجمود المؤقت في الحركة التشغيلية.

كما كشفت الخرائط الحية عن وجود عدد من الطائرات في أنماط “انتظار جوي” (Holding) خارج الأجواء الإماراتية، في انتظار الحصول على تعليمات بالدخول، الأمر الذي يشير إلى تطبيق إجراءات احترازية مرتبطة بتطورات المجال الجوي الإقليمي.

ورغم هذا التباطؤ اللافت في الحركة الجوية، لم تصدر حتى الآن أي إخطارات ملاحية رسمية (NOTAM) من قبل سلطات الطيران المدني تؤكد إغلاق الأجواء أو توضح أسباب التوقف المؤقت، ما يضع شركات الطيران والمسافرين في حالة ترقب، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات التشغيلية المعتمدة في الوقت الراهن.

