تطور خطير.. إسرائيل تنقل أسطولها الجوي إلى الخارج عقب الضربة الإيرانية

أفاد بيان مشترك صادر عن وزارة النقل الإسرائيلية بأنه يجري إجلاء الطائرات الإسرائيلية إلى خارج دولة الاحتلال بعد الهجوم الإيراني.

وتجري عمليات إجلاء الطائرات من مطار بن جوريون، بينما اكتملت عملية الإجلاء من مطار حيفا، بحسب ما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن عملية الإجلاء شملت طائرات خالية من الركاب.

وأفادت وسائل عبرية يوم السبت بإصابة إسرائيلي في الخمسينيات من عمره بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ إيراني على مبنى في شمال البلاد.

وأشارت تقييمات عسكرية إسرائيلية أولية ، إلى إطلاق نحو 35 صاروخًا باليستيًا من إيران باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعض الصواريخ، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

كما وردت أنباء عن سقوط شظايا صواريخ وصواريخ اعتراضية في أنحاء متفرقة من إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، وفقًا لتقارير طبية.