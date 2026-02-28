إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال وقيادة الجبهة الداخلية أنه رصد وابلا صاروخيا جديدا من إيران، و من المتوقع تلقي تنبيهات في المناطق التالية خلال الدقائق القادمة: لخيش، يهودا، سهل يهودا، شارون، دان، اليركون، السهل، السامرة، البقاع، والقدس.

إسرائيل تفعل أجهزة الإنذار للتحذير من الصواريخ:



وأضاف جيش الاحتلال، أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار التي تحذر من إطلاق الصواريخ والقذائف في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، بما في ذلك كتلة دان، والسهل الساحلي، والقدس، وشارون، والضفة الغربية، وكذلك في السامرة.

اقرأ أيضًا:

صاروخ إيراني يصيب قاعدة عسكرية في الكويت

وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرانس برس، بأن صاروخًا إيرانيًا أصاب قاعدة عسكرية في الكويت تستضيف قوات إيطالية، ما تسبب في أضرار جسيمة للمدرج، وفقًا لتقارير نشرتها الوكالة.

وأشارت مصادر أخرى ، إلى أن أحد المقذوفات أصاب منشأة تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو في البلاد، ما أدى إلى أضرار واسعة النطاق في الموقع.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وقوع الهجوم، قائلًا إن القاعدة تضم نحو 300 جندي إيطالي. وأُفيد بأن جميع الأفراد بخير ولم يُصابوا بأذى.

وأفادت تقارير بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين إثر سقوط حطام صاروخ إيراني على المنطقة الصناعية في السويداء جنوب سوريا.

وفي وقت سابق، أفادت تقييمات عسكرية إسرائيلية أولية ، بإطلاق نحو 35 صاروخًا باليستيًا من إيران باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم، السبت.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعض الصواريخ، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.