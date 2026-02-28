رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن طريقه تعامله مع اللاعبين المسلمين تحت قيادته خلال شهر رمضان الكريم وصيامهم.

وقال ‏جوارديولا فى تصريحات صحفية صيام اللاعبين المسلمين لن يؤثر على اختياراتي؛ سأختارهم بالتأكيد"

ويضم فريق مانشستر سيتي، 4 لاعبين مسلمين خلال شهر رمضان وهم ريان آيت نوري، وريان شرقي، وعمر مرموش، وعبد القادر خوسانوف.

وجاء ذلك عقب قرعة الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن صدام ناري متجدد يجمع بين فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره ليدز مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، خلف أرسنال المتصدر برصيد 61 نقطة.