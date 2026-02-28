أولى جلسات محاكمة نرمين طارق في التحريض على الفسق.. بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نرمين طارق، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء، وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على القيم الأسرية بالمجتمع المصري.

وتضمن أمر الإحالة اتهام البلوجر نرمين طارق بنشر محتوى خادش للحياء، وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور، فضلًا عن الاعتداء على القيم الأسرية بالمجتمع المصري.

وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة، والتي تضمنت فحص المقاطع المصورة والمنشورات المنسوبة إليها، إلى جانب تحريات الجهات المختصة حول طبيعة النشاط الإلكتروني الذي تمارسه.