قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة زد، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره زد إف سي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة الضغط على صدارة جدول الترتيب.

 موقف الأهلي في جدول الدوري

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة جمعها من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الزمالك صاحب الـ37 نقطة. وتمنح مواجهة زد فرصة مهمة للأحمر من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة قد تعيده إلى القمة، خاصة مع اشتعال المنافسة في الأسابيع الأخيرة من الدور الأول.

استمرار التحفظ على العائدين من الإصابة

ورغم تعافي الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، فإن الجهاز الفني يميل إلى الإبقاء عليهما على دكة البدلاء، لتفادي أي مخاطرة بدنية بعد العودة من الإصابة. ويفضل توروب منحهما بعض الوقت لاستعادة الجاهزية الكاملة قبل الدفع بهما بشكل أساسي في المباريات المقبلة.

 مروان عثمان يقود الهجوم

ويتجه المدرب الدنماركي للاعتماد على مروان عثمان في مركز رأس الحربة، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز خلال المباراة الماضية أمام سموحة، ليحجز مكانه في التشكيل الأساسي ويقود الخط الأمامي في مواجهة زد.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – يوسف بلعمري
خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – محمد بن رمضان – إمام عاشور – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مروان عثمان

الأهلي دورى نايل زد اف سي اخبار الرياضة اخبار الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

ترخيص سلاح ناري

عايز ترخص سلاح ناري؟.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يقفز.. أسعار الذهب الآن في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد