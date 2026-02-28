قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة الأهلي وزد والقنوات المجانية الناقلة

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم السبت نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق زد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية خاصة لكلا الفريقين في سباق جدول الترتيب.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الضغط على القمة وتقليص الفارق مع المنافسين، في ظل اشتعال الصراع على الصدارة مع الزمالك وبيراميدز. ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في مشوار المنافسة على اللقب.

في المقابل، يسعى زد إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الحماس والتركيز أمام أحد أقوى فرق المسابقة لتحقيق مفاجأة جديدة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الأهلي وزد مساء اليوم السبت 28 فبراير 2026 في تمام الساعة:
    •    9:30 مساءً بتوقيت القاهرة
    •    10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتُقام المواجهة على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري مرتقب في ظل أهمية اللقاء وحساسية المرحلة الحالية من عمر المسابقة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وزد

من المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وزد عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بشكل مجاني عبر البث الأرضي والفضائي داخل مصر.

كما يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لتحليل أبرز الجوانب الفنية والتكتيكية، واستعراض تشكيل الفريقين وأبرز نقاط القوة والضعف قبل صافرة البداية.

الأهلي وزد موعد مباراة الأهلي وزد القنوات المجانية الناقلة الأهلي فريق زد الدوري المصري الممتاز

