في عاشر أيام رمضان.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

سجلت غرف عمليات المرور صباح اليوم السبت 2 فبراير 2026، في عاشر أيام شهر رمضان الكريم، حالة من السيولة المرورية في شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، مع وجود كثافات على أغلب الطرق، بالتزامن مع اليوم الثاني لتلقى التصويت من المصريين داخل جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام الحركة وسلامة السيارات وقائديها.

وسادت حالة من الانسياب المروري في عدد من الطرق الحيوية بالقاهرة، أبرزها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق وسط البلد مثل ميدان روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، كما شهد كورنيش النيل حركة مرورية ميسّرة، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

وفي محافظة الجيزة، بدت حركة المرور مرنة نسبيًا في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة، لا سيما في شارع المحور المركزي، بينما سجل شارع الهرم تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب ازدحام في مناطق مثل المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.