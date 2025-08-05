بعد قليل.. انطلاق اليوم الثاني لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لفتح أبواب لجان الانتخابات في المحافظات لليوم الثاني لاستكمال العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

اليوم الثاني.. انتخابات مجلس الشيوخ

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول على عن تستكمل العملية الانتهابية اليوم الثلاثاء.

وتابعت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات أعمال التصويت فى الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء اللجان العامة والفرعية فى عدد من المحافظات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والذين أكدوا انتظام سير العملية الانتخابية بشكل ميسر ودون معوقات، حيث أشادوا بالتأمين وتوافد المواطنين، وحسن سير العملية الانتخابية.