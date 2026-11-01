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دويدار: «الأهلي مع عموتة بقى فريق درجة تانية.. مفيش لا شكل ولا أداء»
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دويدار: «الأهلي مع عموتة بقى فريق درجة تانية.. مفيش لا شكل ولا أداء»

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

شن أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، هجومًا على مستوى الأهلي خلال الفترة الحالية، منتقدًا الأداء الفني للفريق، ومعتبرًا أن الفريق تراجع بشكل كبير تحت قيادة الحسين عموتة.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي أصبح يقدم مستويات لا تليق بتاريخه، واصفًا الفريق بأنه بات أشبه بأندية الدرجة الثانية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه يتمنى استمرار الحسين عموتة في قيادة الأهلي حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى غياب الأداء والشكل الفني الواضح للفريق، مؤكدًا أن مستوى الأحمر لا يدعو للتفاؤل في الوقت الحالي.

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