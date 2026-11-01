دويدار: تصريح وائل جمعة «كارثي وبيسلم اللعيبة للجماهير»

انتقد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، تصريحات وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، عقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت، واصفًا إياها بالكارثية، معتبرًا أنها تضع لاعبي الفريق تحت ضغط جماهيري كبير.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن تصريحات جمعة قد تؤدي إلى فقدانه ثقة اللاعبين داخل غرفة الملابس، مضيفًا أنه يرفض توجيه مثل هذه الانتقادات بصورة علنية.

وفي سياق آخر، أشاد دويدار بمنافسة الزمالك رغم الفوارق المالية، مؤكدًا أن ميزانيتي الأهلي وبيراميدز تتفوقان عليه بفارق الضعف، قائلًا: «شابوه للزمالك».