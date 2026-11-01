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بدء تنفيذ البرنامج العلاجي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تنفيذ البرنامج العلاجي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تنفيذ خطة البرنامج العلاجي وتنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب صفوف المرحلة الابتدائية وفقا لنتائج تقييمات شهر سبتمبر واختبار شهر أكتوبر وتحديد الطلاب الضعاف 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تنفذ خطة البرنامج العلاجي وتنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب صفوف المرحلة الابتدائية ، خلال الفترة من ٢٠٢٦/١١/١م حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١م بإستخدام حقيبة البرنامج الوطني لتنمية مهارات اللغة العربية كخطة موحدة على جميع الإدارات والمدارس بمديريات التربية والتعليم 

وقالت وزارة التربية والتعليم أن ذلك يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم الفني بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة ، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة مستوى الإداء التعليمي لتلاميذ الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي ، وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوى لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها.

وكان قد أشار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،إلى أن إتقان مهارات القراءة والكتابة يمثل أساس العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تضع تنمية هذه المهارات في مقدمة أولوياتها، من خلال قياس ما يتعلمه الطالب فعليًا داخل المدرسة، وتقييم مدى امتلاكه للمهارات الأساسية، والتشخيص المبكر لمواطن الضعف والفجوات التعليمية، بما يتيح توجيه التدخلات المناسبة وتحسين نواتج التعلم وبناء قدرات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتمامًا مماثلًا بتنمية مهارات الحساب باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للتعلم إلى جانب القراءة والكتابة في المراحل الدراسة المختلفة، وأساسًا لتنمية قدرات الطلاب على التفكير والتحليل وحل المشكلات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حققت تحسنًا ملحوظًا في ملف تنمية مهارات القراءة والكتابة ، مشيرًا إلى الاختبارات التي أُجريت على ثلاث مراحل، والتي أظهرت انخفاض نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة من نحو ٤٥٪ في المرحلة الأولى إلى نحو ١٣٪ في المرحلة الثالثة، وفقًا لآخر تقارير الأمم المتحدة.

وشدد على أنه من غير المقبول وجود طالب في المرحلة الابتدائية لا يجيد مهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا أن إتقان المهارات الأساسية يمثل قاعدة رئيسية لبناء شخصية الطالب وقدرته على مواصلة التعلم في المراحل التعليمية المختلفة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مهارات اللغة العربية البرنامج العلاجي

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