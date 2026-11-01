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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الشرقية إنبي» يغلق الباب أمام رحيل «كالوشا» .. ويحسم موقفه من أقطاي عبد الله

كالوشا
كالوشا
علا محمد

أكد أحمد غريب، المتحدث الرسمي باسم نادي الشرقية إنبي، عدم وجود أي مفاوضات بشأن عودة أقطاي عبد الله، لاعب الفريق السابق والنادي الأهلي حاليًا، مشيرًا إلى أن القائمة الحالية مكتملة ولا تحتاج إلى تدعيم في الوقت الراهن.

وأوضح «غريب»، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أنه لا توجد أي نية لبيع المدافع كالوشا إلى الأهلي أو أي نادٍ آخر، مؤكدًا إغلاق باب المفاوضات بشأن رحيل أي لاعب.

وأضاف أن هناك تواصلًا جرى بين نادي الشرقية إنبي ونادي طنطا، بشأن مستحقات حق الرعاية الخاصة باللاعب أقطاي عبد الله.

المتحدث الرسمي باسم نادي الشرقية إنبي إنبي أقطاي عبد الله لاعب الفريق السابق والنادي الأهلي الأهلي

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