أزمة البذرة الشتوية تحرم الأهلي والزمالك من اللعب باستاد القاهرة في ديسمبر

كشف الإعلامي أحمد جلال، عن استمرار أزمة زراعة البذرة الشتوية في استاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى احتمالية حرمان الأهلي والزمالك من خوض مبارياتهما على الملعب خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن الزمالك يرتبط بمواجهة الأفريقي التونسي، بينما يلتقي الأهلي مع أول أغسطس، على أن تقام المباراتان على استاد القاهرة، وفقًا للترتيبات الخاصة بالمواجهات المقبلة.

وأضاف أن إدارة استاد القاهرة خاطبت الشركة المسئولة عن زراعة البذرة الشتوية، من أجل تطبيق الخطة البديلة والتعامل مع الأزمة، بما يضمن الحفاظ على أرضية الملعب.

أشار جلال إلى أن ارتباطات الفريقين القارية المقبلة تزيد من تعقيد الموقف، في ظل ارتباط الزمالك بمواجهة يانج أفريكانز، بينما يستعد الأهلي لملاقاة الرجاء المغربي، وهو ما يضع مصير استضافة مبارياتهما على استاد القاهرة خلال ديسمبر أمام علامات استفهام.