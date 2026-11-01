تقدم هيونداي سيارتها سنتافي 2026 داخل المملكة العربية السعودية عبر مجموعة من الفئات التي تختلف من حيث التجهيزات والأسعار، مع تصميم ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

تصميم هيونداي سنتافي 2026

تعتمد هيونداي سنتافي 2026 على هيكل ذي أبعاد ضمن فئة السيارات العائلية، إذ يبلغ طولها 4,841 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,019 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,857 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,890 مم.

محركات هيونداي سنتافي 2026

تقدم هيونداي سنتافي 2026 في السوق السعودي بخيارات متعددة من المحركات العاملة بالبنزين، من بينها محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 247 حصانًا.

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي FWD، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 10.5 ثانية، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 67 لترًا.

كما تشمل خيارات المحركات نسخة سداسية الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر، تنتج قوة تبلغ 285 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 355 نيوتن متر، وترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، ويعمل هذا الخيار بنظام الدفع الكلي .AWD

هيونداي سنتافي 2026

تجهيزات هيونداي سنتافي 2026

تضم مقصورة هيونداي سنتافي 2026 مجموعة من التجهيزات إذ تأتي المقاعد الأمامية بإمكانية التعديل الكهربائي، مع خاصيتي التبريد لمقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي.

وتشمل التجهيزات أيضًا مقودًا مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال عبر البلوتوث، وأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية.

وتحصل السيارة كذلك على شاشة للعدادات بقياس 10.25 بوصة، ونظام صوتي من Bose يتكون من 12 سماعة، ونظام التكييف الأوتوماتيكي، ومجموعة من تجهيزات السلامة والمساعدة، تشمل الوسائد الهوائية وحساسات الركن، إلى جانب باقة من تقنيات الحماية.

أسعار هيونداي سنتافي 2026 في السعودية

تبدأ أسعار هيونداي سنتافي 2026 في السوق السعودي من فئة GL بمحرك 2.5 لتر، التي يبلغ سعرها 128,340 ريالًا سعوديًا، بينما تأتي فئة GL بمحرك 2.0 لتر بسعر 130,540 ريالًا.

وتقدم فئة GLS بمحرك 2.0 لتر بسعر 144,840 ريالًا سعوديًا، فيما تصل الأسعار إلى 182,340 ريالًا لفئة Calligraphy.