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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لازم يمشوا .. محمد عبدالجليل يُطالب برحيل «عموتة» ونصف لاعبي الأهلي

عموتة
عموتة
محمد بدران   -  
علا محمد

شنّ محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، هجومًا على أداء الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، مطالبًا برحيل المدير الفني الحسين عموتة ونصف لاعبي الفريق، بسبب تراجع المستوى والنتائج، معربًا عن قلقه من مواجهة بيراميدز المقبلة.

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات إذاعية، إن هناك أزمة داخل غرفة ملابس الأهلي، مشيرًا إلى أن زيادة عدد اللاعبين الذين سبق لهم اللعب للزمالك أثرت على الأجواء داخل الفريق، مضيفًا أن الأمور تغيرت بشكل واضح منذ زيادة عددهم.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه رغم امتلاك الفريق الأحمر قائمة أقوى من بيراميدز بمراحل، فإنه يشعر بالقلق من المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم 23 نوفمبر، في ظل الأداء الذي يقدمه الأهلي حاليًا.

وأوضح “عبدالجليل” أنه يخشى تعرّض الأهلي لخسارة ثقيلة أمام بيراميدز، في ظل تراجع المستوى، قائلًا إنه يخشى حدوث فضيحة للفريق إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي.

محمد عبد الجليل ينتقد صفقة زيزو

وتطرّق “عبدالجليل” إلى صفقة انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي، مؤكدًا أن النادي تعرّض للخداع في اللاعب، من وجهة نظره، معتبرًا أنه لا يمتلك المواصفات التي تجعله لاعبًا من الفئة السوبر.

كما عقد مقارنة بين بيراميدز والأهلي في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي يذكره بالأهلي قبل نحو 8 سنوات، عندما كان الفريق الأحمر يتمتع بشخصية قوية ولم يكن يسمح بالتساهل أو التهاون داخل صفوفه.

واختتم محمد عبد الجليل تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إجراء تغييرات داخل الأهلي، في ظل تراجع الأداء والحاجة إلى استعادة شخصية الفريق وقدرته على المنافسة.

محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق الأهلي عموتة لاعبي الفريق بيراميدز

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