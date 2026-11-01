اعترفوا بالحقيقة.. آلاف البريطانيين يُطالبون بكشف دور حكومتهم في دعم إسرائيل

وقع عدد ضخم من البريطانيين على عريضة تطالب الحكومة بالكشف عن دورها في دعم إسرائيل وحرب الإبادة الجماعية على غزة.

ويعمل الضغط الشعبي في بريطانيا على الحكومة لإجراء تحقيق مستقل بشأن دور المملكة المتحدة في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد توقيع نحو 57 ألف شخص على عريضة برلمانية تطالب بكشف حقيقة المشاركة البريطانية في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ووقع على العريضة، حتى الآن، 56,947 شخصًا، مطالبين بإطلاق تحقيق عام في دور المملكة المتحدة في العمليات الإسرائيلية في غزة، بما يشمل بيع الأسلحة وتوريدها واستخدامها، وطائرات الاستطلاع، وقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.

ويؤكد الموقعون أن بريطانيا لعبت دورًا حيويًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، الذي يتعرض لحرب إبادة منذ السابع من أكتوبر 2023، مطالبين بالكشف عن طبيعة هذا الدور وحجم المشاركة البريطانية في الحرب.

ويأتي ذلك في ظل مطالبات متواصلة من عشرات النواب البريطانيين، بينهم نواب بارزون في حزب العمال الحاكم، بإجراء تحقيق في الدور البريطاني، وهي مطالب لم تستجب لها الحكومة حتى الآن.

ويشدّد الموقعون على ضرورة أن يكون التحقيق مستقلًا بالكامل عن الحكومة البريطانية، وأن يمتلك صلاحيات استجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في اتخاذ القرارات المتعلقة بما يُعتقد أنه تورط بريطاني في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ويطالبون بأن يتناول التحقيق نوعية الأسلحة التي جرى توريدها إلى “إسرائيل”، والقواعد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي استُخدمت خلال الحرب، وأسباب استخدامها، إضافة إلى الكشف عن المعلومات الاستخبارية التي جُمعت خلال طلعات سلاح الجو البريطاني فوق قطاع غزة.

كما يسعون إلى معرفة تفاصيل المشورة القانونية التي طلبتها الحكومة البريطانية بشأن تقييم ما إذا كانت جرائم إبادة جماعية قد وقعت في القطاع.

العريضة تفرض ردًا حكوميًا

وأطلقت العريضة جينيفر فوربس، النقابية البارزة وعضو حزب العمال، ومن المقرر أن ينتهي موعد التوقيع عليها في 23 إبريل المقبل.