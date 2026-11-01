عبدالجليل: زيزو وإمام عاشور مش فارق معاهم بطولات لأنهم متعودين مع أنديتهم على كده

انتقد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، أداء بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، مشيرًا إلى غياب الروح التنافسية والشخصية المعروفة عن القلعة الحمراء.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن زيزو وإمام عاشور لا يمثل الفوز أو حصد البطولات فارقًا كبيرًا بالنسبة لهما، معتبرًا أن الأندية التي لعبا لها سابقًا لم تكن تمتلك ثقافة المنافسة على الألقاب بالشكل المطلوب.

وأضاف أن هوية الأهلي لم تعد موجودة كما كانت في السابق، في إشارة إلى تراجع شخصية الفريق داخل الملعب.