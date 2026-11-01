سعر عيار 21 في الصاغة الآن

يستمر استقرار سعر أشهر أعيرة الذهب مع تعاملات اليوم الأحد 1-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21

جاء آخر تحديث سجله أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارًا 6170 جنيها للشراء و 6125 جنيها.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

انخفض سعر المعدن الأصفر بقيمة تبلغ 70 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس؛ ليصل مجمل ما فقده في يومين لأكثر من 150 جنيهًا في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6170 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7051 جنيها للشراء و 7آلاف جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6463 جنيها للشراء و 6416 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6170 جنيها للشراء و 6125 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5288 جنيها للشراء و 5250 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4113 جنيها للشراء و 4084 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49.36 ألف جنيه للشراء و 49 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3876 دولارا للشراء و 3875 دولارا للبيع.