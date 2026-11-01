موعد مباراة مصر والصين اليوم في نصف نهائي كأس الخليج للناشئين .. والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر مواليد 2009 لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب الصين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، في ظل طموحات الفراعنة لمواصلة عروضهم القوية والتأهل إلى المباراة النهائية.

وقدّم منتخب مصر مشوارًا مميزًا خلال مرحلة دور المجموعات، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة، وحصد 12 نقطة من 4 مباريات، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية.

منتخب مصر يكتسح منافسيه في دور المجموعات

واستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بفوز كبير على نظيره السعودي بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على الكويت بثلاثية نظيفة.

وفي الجولة الثالثة، نجح ناشئو الفراعنة في تحقيق انتصار جديد على حساب منتخب اليمن بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، ثم اختتموا مباريات المجموعة بالفوز على العراق بخماسية نظيفة.

وبهذه النتائج، أكد منتخب مصر قوته الهجومية وصلابته خلال دور المجموعات، بعدما سجل 18 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط، ليحجز مقعده في المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق.

مصر تواجه الصين في نصف نهائي كأس الخليج

ومن المقرّر أن يلتقي منتخب مصر، متصدر المجموعة الثانية، مع نظيره الصيني، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

ويتطلع الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد الانتصارات الأربعة المتتالية، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على اللقب.

وتشهد بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا مشاركة 10 منتخبات، حيث تستضيفها قطر، وتستمر منافساتها حتى الرابع من نوفمبر المقبل، بإجمالي 23 مباراة.

موعد مباراة مصر والصين والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر مواليد 2009 أمام الصين، اليوم الأحد 1 نوفمبر، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج للناشئين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل أحداث مباراة مصر والصين عبر شاشة قناة الكأس القطرية، الناقل لمنافسات البطولة.