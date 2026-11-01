محمد الشاذلي: مراكز الشباب تتوسع في الاهتمام بالمرأة وتكثّف جهودها لمواجهة العنف الأسري

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب أصبحت تولي اهتمامًا متزايدًا بقضايا المرأة والأسرة، من خلال إطلاق مبادرات وأنشطة تستهدف دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية

إكسترا نيوز"، أن الوزارة تعمل على توفير متخصصين في مجالات المجتمع المدني، للمساهمة في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، لما لهما من آثار سلبية على استقرار الأسرة ومستقبلها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الوعي المجتمعي وحماية كيان الأسرة.

وتابع أن أبرز البرامج والمبادرات، هي "برنامج “ريحانة”، وهو برنامج يركز على بناء الشخصية، الهوية الأسرية، إدارة الذات، اتخاذ القرار، ريادة الأعمال، والتمكين الرقمي، إضافة إلى مبادرة “حرفتك مهنتك”، والتي تهدف لتدريب المشاركات على المشغولات اليدوية والفنية مثل: الكونكريت، إعادة التدوير، الريزن، والديكوباج.

المهارات الحياتية

وأشار إلى أن هناك برنامج القيادة والتأهيل وسوق العمل، ويهدف إلى تنمية المهارات الحياتية، التأهيل النفسي، الاتزان الانفعالي، وكتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية.