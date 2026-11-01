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3 شهور على رمضان.. موعد غرة جمادى الآخرة 1448هـ وتاريخ استطلاع الهلال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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3 شهور على رمضان.. موعد غرة جمادى الآخرة 1448هـ وتاريخ استطلاع الهلال

جمادى الآخرة
جمادى الآخرة
قسم الخدمات

مع اقتراب نهاية شهر جمادى الأولى، تترقب الأوساط الفلكية والمهتمون بمتابعة التقويم الهجري موعد استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجرياً، وذلك للتعرف على بداية الشهر الجديد وما يقابلها في التاريخ الميلادي. 

موعد استطلاع هلال جمادى الآخرة 1448هـ 

وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد والمراصد المختصة تفاصيل ميلاد هلال الشهر الجديد، حيث يُولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحاً (بتوقيت القاهرة المحلي) يوم الإثنين 29 من جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، وهو اليوم المخصص لرؤية الهلال واستطلاعه. 

دعاء آخر جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

غرة شهر جمادى الآخرة فلكياً 

وبناءً على الحسابات الفلكية ودورة الاقتران القمري: 

• يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026م سيكون هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1448هـ، وعدد أيامه 30 يوماً. 

• غرة شهر جمادى الآخرة 1448هـ فلكياً ستوافق رسمياً يوم الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م. 

خطبة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

نبذة عن التقويم الهجري

ويعتمد التقويم الهجري أو القمري على دورة القمر لتحديد الأشهر والشهور الهجرية، ويُعد تقويماً رسمياً لبعض الدول العربية.

ويعود الفضل في تأسيسه إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي اتخذ من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرجعاً لأول سنة فيه. 

وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية والفلَكية الحديثة، يظل الإعلان الرسمي والنهائي لبداية الأشهر الهجرية مرتبطاً بالرؤية الشرعية وما تعلنه دار الإفتاء والجهات المختصة في الدول الإسلامية بعد غروب شمس يوم الاستطلاع.

صيام الأيام البيض من شهر جمادى الآخرة

تنظيم الإعلام يعلن عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى منتصف الليل تزامناً مع التوقيت الشتوي

وكان قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بتعديل موعد انتهاء بث البرامج الرياضية على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية.

وتقرر أن يكون في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلاً من الواحدة صباحًا، وذلك بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر الجاري.

دعاء هلال شهر جمادى الآخر

كما قرر المجلس منح القنوات الفضائية مهلة حتى 23 نوفمبر المقبل لتوفيق خرائطها البرامجية مع الموعد الجديد، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من هذا التاريخ، بالتزامن مع استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة التزام جميع الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار.

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