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توقف عضلة القلب.. تفاصيل أزمة محمد الحلو الصحية وحجزه بالرعاية المركزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

توقف عضلة القلب.. تفاصيل أزمة محمد الحلو الصحية وحجزه بالرعاية المركزة

محمد الحلو
محمد الحلو
ريهام قدري

تصدر اسم المطرب محمد الحلو محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، وسط حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل.

نجل محمد الحلو يطالب الجمهور بالدعاء لوالده

بدأت تفاصيل الأزمة الصحية للفنان محمد الحلو بعدما أعلن نجله حمادة الحلو تعرض والده لوعكة صحية شديدة ونقله إلى العناية المركزة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له وتجاوز هذه الأزمة.

وكتب حمادة الحلو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرجوكم ادعوا لأبويا.. أبويا في الرعاية»، وهو المنشور الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

انسداد 3 شرايين وتركيب 5 دعامات في القلب

وكشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب محمد الحلو، إذ خضع مساء السبت لعملية قسطرة في القلب، جرى خلالها تركيب 5 دعامات، بعد اكتشاف انسداد في 3 من شرايين القلب.

وأشارت المعلومات المنشورة إلى أن العملية استغرقت أكثر من ساعتين، وجاءت بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة شهدت توقفًا مؤقتًا لعضلة القلب، قبل نجاح الفريق الطبي في إعادة عملها.

مصطفى كامل يطمئن الجمهور على حالة محمد الحلو

وفي تطور جديد، حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على طمأنة جمهور محمد الحلو، معلنًا مغادرته غرفة العمليات بعد إتمام الجراحة.

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللهم لك الحمد والشكر، غادر الفنان الكبير والأخ الكبير والصديق العظيم محمد الحلو غرفة العمليات بعد إتمام العملية، وبإذن الله يتم شفاؤك على خير يا حبيب الدنيا كلها».

وأثارت رسالة نقيب الموسيقيين حالة من الارتياح بين محبي الفنان، الذين تابعوا تطورات حالته الصحية باهتمام، فيما تواصلت الدعوات له بالشفاء واستعادة عافيته.

آخر ظهور فني لمحمد الحلو

وكان الفنان محمد الحلو قد شارك مؤخرًا في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث أحيا حفلين غنائيين، الأول على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، والثاني على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وقدم خلال الحفلين مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بوجدان الجمهور، ليأتي تعرضه لهذه الأزمة الصحية المفاجئة ويثير حالة واسعة من التعاطف والدعم بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

ويترقب الجمهور خلال الساعات المقبلة صدور تطورات جديدة بشأن حالته الصحية، مع استمرار الدعوات له بالشفاء العاجل والعودة إلى أسرته وجمهوره.

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