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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توقف عضلة القلب.. المهن الموسيقية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو| خاص

محمد الحلو
محمد الحلو
تقى الجيزاوي

كشف مصدر بنقابة المهن الموسيقية عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، بعد نقله إلى العناية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن عضلة القلب توقفت لفترة، قبل أن تعود للعمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الفنان لا يزال حاليًا داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان حمادة الحلو، نجل الفنان، قد أعلن في وقت سابق نقل والده إلى الرعاية المركزة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء، كما طالبت الفنانة مروة ناجي محبيه بالدعاء له، واصفة إياه بأستاذها ووالدها الروحي.

أعمال محمد الحلو 

شارك محمد الحلو فى احتفالية وزارة الثقافة الخاصة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بأوبريت "ملحمة العبور"، وذلك على مسرح البالون بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وضمن توجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح، برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

نقابة المهن الموسيقية محمد الحلو مروة ناجي

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