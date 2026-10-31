مروة ناجي تطلب الدعاء لـ محمد الحلو بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة

طالبت الفنانة مروة ناجي جمهورها بالدعاء للفنان محمد الحلو، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى العناية المركزة.

وكتبت مروة ناجي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أستاذي الغالي وأبويا الروحي، الفنان الكبير محمد الحلو يمر بوعكة صحية شديدة، وهو الآن في الرعاية المركزة.. ادعوا له».

يأتي ذلك بعدما أعلن حمادة الحلو، نجل الفنان، في وقت سابق نقل والده إلى الرعاية المركزة، وناشد الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية.

أعمال محمد الحلو

شارك محمد الحلو فى احتفالية وزارة الثقافة الخاصة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بأوبريت "ملحمة العبور"، وذلك على مسرح البالون بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح، برئاسة الفنان أيمن الشيوي.