ابن محمد الحلو يطلب الدعاء لوالده بعد نقله إلى العناية المركزة

أثار الفنان محمد الحلو قلق جمهوره، بعدما أعلن نجله حمادة نقله إلى العناية المركزة، مطالبًا متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب حمادة الحلو منشور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، قائلا: «أرجوكم ادعوا لأبويا.. أبويا في الرعاية»، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية أو أسباب نقله إلى المستشفى.

وشارك محمد الحلو فى إحتفالية وزارة الثقافة الخاصة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة بأوبريت "ملحمة العبور" وذلك على مسرح البالون بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح.

أقيمت الإحتفالية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

كان محمد الحلو قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب عدد من تترات المسلسلات التي ارتبط بها الجمهور، وسط تفاعل الحاضرين.