محمد الحلو يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إحتفالية وزارة الثقافة الخاصة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة بأوبريت "ملحمة العبور" وذلك على مسرح البالون بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح.

أقيمت الإحتفالية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

يدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد إلى المسرح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية القى كلمة رحب فيها بالسادة الحضور وقال : أرحب بكم داخل مسرح البالون في إحتفالية وزارة الثقافة "نصر أكتوبر المجيد" واتوجه من هنا ومن هذا القطاع قطاع الفون الشعبية والإستعراضية بالشكر لمعالي الوزير عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وبأجمل التهاني للقيادة السياسية ولجميع قادة الجيش المصري العظيم.

كما تقدم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إلى الشركة المتحدة واخص بالشكر لقناة الحياة على حسن تعاونهم ونقل هذا الحدث على الهواء مباشرة.

كما رحب الفنان تامر عبدالمنعم بالنجوم الذين شاركوا في هذه الإحتفالية وعلى رأسهم الفنان القدير محمد الحلو والموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي والإعلامي والفنان كريم كوچك.

وأكد رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن الفن سيظل حاضرا في توثيق بطولات الوطن والإحتفاء بإنتصاراته وأن مصر ستظل رمزا للعزة والكرامة والإنتصار.



حضر احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الخاصة بذكرى إنتصارات أكتوبر الفنان أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح ومجموعة من الشخصيات العامة ورجال الدولة وقيادات وزارة الثقافة.

وبدأت الإحتفالية بأوبريت "ملحمة العبور" والذي أحياه الفنان القدير محمد الحلو بمجموعة من الأغاني هي بغنيلك، الله يعينك واختتم الأوبريت بأغنية أهيم شوقا.

وشارك مع الفنان القدير محمد الحلو غناء الأوبريت نجوم فرقة أنغام الشباب عماد كمال، فارس وعبدالله الجسمي ومن فرقة تحت 18 هبة محمد ومن خارج فرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية شيماء ناجي وأحمد مهدي.

وشاركت الفرقة القومية للفنون الشعبية بأداء الإستعراضات الخاصة بأوبريت ملحمة العبور وقاما بتصميم الإستعارضات الفنانين محمد سلام وبدر السيد.

من ناحية أخرى قام الإعلامي والفنان كريم كوچك بالمشاركة ضمن الأوبريت وقدم الإحتفالية وكان المسئول عن ربط الفقرات بعضها ببعض.

وتولى الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي الحان أوبريت ملحمة العبور وقدم من خلاله مقطوعات موسيقية من كلمات عبدالسلام أمين، أحمد فؤاد نجم، حجاج الباي، إيهاب حجاج الباي، وائل توفيق ومحمد القصاص.

وانقسمت الإحتفالية إلى فصلين حيث بدأ الفصل الأول بأوبريت ملحمة العبور الحان وتوزيع صلاح الشرنوبي، إضاءة عز حلمي، ديكور وأزياء رانيا عطية، مونتاج وفيديو ماكينيج عبدالرحمن غريب .. هيئة الإخراج يوسف محمد، عبدالله عيسى، إيهاب علوان، مصطفى سعد وأحمد بامبو .. مخرج منفذ محمد عمر ومن إخراج محمد عادل يوسف.

وكان الجمهور على موعد جديد مع العرض الغنائي الإستعراضي غرام في الكرنك الذي بدأ في الفصل الثاني من إحتفالية ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة على مسرح البالون.

العرض الغنائي الإستعراضي غرام في الكرنك فكرته مستوحاه من فيلم غرام في الكرنك الذي تم إنتاجه عام ١٩٦٧ وهو يعبر عن الهوية المصرية.

غرام في الكرنك بطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية .. رؤية موسيقية المايسترو محمود صادق .. ديكور محمد جابر .. إضاءة عز حلمي ..

ملابس هبة جودة .. مكياج إسلام عباس .. مونتير وفيديو ماكينج عبدالرحمن غريب .. مخرجان مساعدان محمد عمر، أحمد مصطفى .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.