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وزير العدل يتفقد محكمة شبين الكوم ويفتتح فرعًا جديدًا للتوثيق بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير العدل يتفقد محكمة شبين الكوم ويفتتح فرعًا جديدًا للتوثيق بالمنوفية

وزير العدل ومحافظ المنوفية
وزير العدل ومحافظ المنوفية

زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، محافظة المنوفية، اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، وكان في استقباله اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية؛ لتفقد سير العمل بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، وتدشين فرع توثيق جديد، وعقد لقاء مفتوح مع رجال القضاء بالمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة العدل على المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العمل بالمحاكم، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى وزير العدل جولة تفقدية داخل محكمة شبين الكوم الابتدائية، رافقه خلالها محافظ المنوفية، شملت المكتب الأمامي المخصص لخدمة المواطنين، وقاعات الجلسات وغرف المداولة، ومكاتب الموظفين والإداريين.

واطمأن الوزير خلال الجولة على انتظام سير العمل وتيسير إجراءات قيد الدعاوى وتداولها، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات، وحسن استقبال المواطنين، وتذليل أي عقبات تواجه المتقاضين والمحامين.

كما تضمنت الزيارة التوجه إلى نادي قضاة المنوفية؛ حيث افتتح وزير العدل ومحافظ المنوفية فرع توثيق الشهر العقاري الجديد الكائن بمقر النادي، لتقديم كل خدمات التوثيق والمعاملات الرسمية وفق أحدث المنظومات الرقمية، فضلًا عن وضع حجر الأساس لفرع جديد لنادي قضاة المنوفية؛ دعمًا للخدمات الاجتماعية والمهنية المقدمة لرجال القضاء وأسرهم.

واختتم وزير العدل زيارته بعقد لقاء موسع وحوار مفتوح مع قضاة محكمة استئناف طنطا والمحاكم الابتدائية التابعة لها، استهله بالإعراب عن بالغ تقديره لجهود رجال القضاء وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية لإرساء العدالة وصون سيادة القانون.

وأكد حرص الوزارة المستمر على ترسيخ استقلال القضاء، وتوفير كل المقومات والضمانات التي تكفل لرجاله بيئة عمل ملائمة ومستقرة تلبي متطلبات رسالتهم الجليلة.

كما استمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي طرحها القضاة، مؤكدًا أن الوزارة تضع تذليل المعوقات الميدانية على رأس أولوياتها، وأن التواصل المباشر والمستمر يمثل الركيزة الأساسية لوضع حلول عملية ترتقي بمنظومة العدالة وتضمن إنجاز القضايا بدقة وعدالة ناجزة.

المنوفية محافظة المنوفية وزير العدل زيارة محكمة شبين

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