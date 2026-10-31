محافظ المنوفية يستقبل وزير العدل قبل افتتاح الشهر العقاري ووضع حجر أساس نادي القضاة

استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والوفد المرافق له ، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة ، علي هامش إفتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق ووضع حجر الأساس لفرع نادي القضاة الجديد بشبين الكوم ، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

وخلال اللقاء ، رحب محافظ المنوفية بوزير العدل والوفد المرافق له ، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس حرص وزارة العدل على مواصلة تطوير المنظومة القضائية بالمحافظة ، مؤكداً أهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة ، لدعم دور المؤسسات القضائية وتوفير المناخ الملائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، معرباً عن تطلعه إلى استمرار وتعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ، بما يواكب جهود الدولة في تحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

ومن جانبه، أعرب وزير العدل عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية، مثمناً دوره في تقديم الدعم والمساندة لكافة دور العدالة بالمحافظة، مؤكداً أن ما تشهده المنظومة القضائية من تطوير وتحديث يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين الجانبين تقديراً لجهود التعاون.