وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد سيدي يعقوب بقويسنا البلد | صور

افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واللواء عمرو الغريب - محافظ المنوفية، مسجد سيدي يعقوب بقرية قويسنا البلد، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، وذلك في إطار جهود إعمار بيوت الله وتهيئتها لاستقبال المصلين.

وتعود نشأة المسجد إلى عام ١٩٧٦، وقد شهد في عام ٢٠٢٦ أعمال إحلال وتجديد شاملة بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت نحو ٧ ملايين جنيه، واستغرقت أعمال الإحلال والتجديد نحو عام، ويقع المسجد على مساحة إجمالية تبلغ ٤٦٠ مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين؛ يضم الطابق الأرضي مصلى للرجال على مساحة ٢٠٠ متر مربع، فيما خُصص الطابق العلوي مصلى للنساء، إلى جانب دورات المياه وأماكن الوضوء، كما يوجد بجوار المسجد ضريح سيدي يعقوب.

ونُقلت شعائر صلاة وخطبة الجمعة على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون المصري وأثير إذاعة القرآن الكريم، حيث تلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمد عبد البصير - القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري، وألقى خطبة الجمعة وأمَّ المصلين الشيخ محمود السعدني - إمام وخطيب بإدارة أوقاف شبين الكوم، وجاءت الخطبة بعنوان: «مخاطر الألعاب الإلكترونية وآثارها على الفرد والمجتمع».

أهمية الحفاظ على الوطن

وتناول خطيب الجمعة، أهمية الحفاظ على الوطن ووعي أبنائه، والحماية من الأضرار المتعددة للإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية، وما قد يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية وجسدية وأسرية، فضلًا عن استنزاف الوقت وإهداره فيما لا ينفع، مؤكدًا أن حماية العقول وصيانة الشباب من هذه المخاطر تمثلان ضرورة وطنية؛ فالشباب هم أحد أهم مقدرات الوطن وثرواته، والمحافظة على عقولهم وطاقاتهم وتوجيهها نحو البناء والإنتاج هي محافظة على الوطن ومستقبله.

وشدد على أهمية دور الأسرة في المتابعة والتوجيه، وضرورة ترشيد استخدام هذه الألعاب، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على القيم والعلاقات الإنسانية.

ويأتي افتتاح المسجد ضمن جهود وزارة الأوقاف المتواصلة في إعمار بيوت الله، والارتقاء بالمساجد على مستوى الجمهورية، لينضم إلى قائمة المساجد التي شهدت الافتتاح بمحافظة المنوفية خلال عام ٢٠٢٦، والبالغ عددها ٥٥ مسجدًا.