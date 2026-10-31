الجيزة.. رفع الإشغالات وإزالة موقع لتربية المواشي بحي المنيرة الغربية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي المنيرة الغربية في تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع، إلى جانب التصدي للمخالفات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وفي هذا الإطار نفذ حي المنيرة الغربية اليوم السبت حملة إشغالات صباحية استهدفت شارع الأقصر، وذلك لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشارع.



كما أسفرت جهود الحي عن إزالة موقع لتربية الماشية "زريبة" مخالفة بيئيًا ومصادرة جميع محتوياتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف في إطار جهود المحافظة للتصدي للممارسات العشوائية والمخالفات البيئية وتحقيق بيئة آمنة وصحية للمواطنين.