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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة يتفقدان حديقتي 6 أكتوبر والمبدعين بحي العجوزة

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالعتبة
جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالعتبة
ايمان البكش

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية اليوم، السبت، بحديقتي 6 أكتوبر والمبدعين بحي العجوزة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على الحالة العامة للحدائق، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال رعاية المساحات الخضراء.

جاء ذلك بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة وعدد من قيادات المحافظة والحي والهيئة.

وأشارت الدكتور منال عوض إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف المحافظات، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لتحسين البيئة، وزيادة نصيب المواطنين من المساحات الخضراء، وتوفير متنفس طبيعي وآمن للأسر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير الحدائق العامة لا يقتصر على أعمال التجميل والتنسيق الحضاري فقط، وإنما يمتد إلى إعادة تأهيل مكوناتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحسين مستوى النظافة والصيانة والرعاية لجميع الزراعات الموجودة، بما يضمن استدامة المساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات القائمة بها، وكذا التوسع في المساحات الخضراء، ومضاعفة مساحة الغطاء النباتي.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق المستمر بين الوزارة ومحافظة الجيزة لمتابعة أعمال تطوير الحدائق العامة، ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتجميل، بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المساحات ويعزز المشاركة المجتمعية في الحفاظ عليها.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل حاليًا على رفع كفاءة عدد من الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين وتحسين المظهر الجمالي والحضاري، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل زيادة المسطحات الخضراء إلى جانب إعادة تطوير ورفع كفاءة الحدائق القائمة، لما لذلك من أهمية في تحسين البيئة والارتقاء بجودة الحياة.

وقال المحافظ إن التصورات الموضوعة لتطوير الحدائق العامة والمتنزهات راعت الحفاظ الكامل على الأشجار والنباتات القائمة وعدم المساس بالغطاء النباتي، مع تطبيق أعلى الضوابط والمعايير الفنية في التعامل معها.

وشدد على استمرار جهود رفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء، لما تمثله من أولوية في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة محافظ الجيزة حديقتي ٦ أكتوبر والمبدعين ب جولة تفقدية

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