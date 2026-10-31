مواعيد غلق المحلات والمطاعم في مصر بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

بدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر، اعتبارًا من أمس الجمعة، بعد تأخير الساعة 60 دقيقة، إيذانًا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، بالتزامن مع استمرار تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، وفقًا للقرار الوزاري المنظم لمواعيد تشغيل المنشآت التجارية والخدمية.

وتحدد المواعيد الشتوية موعد فتح المحلات التجارية والمولات يوميًا في الساعة السابعة صباحًا، على أن يكون موعد الغلق في الساعة العاشرة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى الحادية عشرة مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، بينما تعمل المطاعم والكافيهات حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد ساعات عملها حتى الواحدة صباحًا أيام العطلات، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

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ويأتي تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، في ظل التغيير الذي طرأ على الساعة، وما يصاحبه من تساؤلات بشأن مواعيد عمل الأنشطة التجارية والخدمية، والاختلاف بين موعد تغيير الساعة والمواعيد المحددة لتشغيل المحال العامة خلال فصل الشتاء.

ما مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات في التوقيت الشتوي 2026؟

تبدأ المحال التجارية والمولات في مصر استقبال المواطنين يوميًا اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا، وتستمر ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، وفقًا للمواعيد الشتوية المنظمة لفتح وغلق المحال العامة، مع السماح بمد ساعات التشغيل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.

وبذلك تختلف مواعيد الغلق بحسب أيام الأسبوع، إذ تلتزم المحال التجارية والمراكز التجارية بموعد العاشرة مساءً في الأيام العادية، بينما تحصل على ساعة إضافية في أيام الخميس والجمعة والعطلات والأعياد الرسمية، ليصبح موعد الغلق الحادية عشرة مساءً.

وتشمل هذه المواعيد المحال التجارية والمولات، بما يحدد الإطار الزمني المقرر لاستقبال المتسوقين وممارسة الأنشطة التجارية، ويجعل معرفة مواعيد الغلق أمرًا مهمًا للمواطنين الراغبين في تنظيم أوقات التسوق، خصوصًا بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة.

ما مواعيد غلق المطاعم والكافيهات بعد تغيير الساعة؟

تختلف مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات عن مواعيد المحال التجارية والمولات، إذ تبدأ هذه الأنشطة استقبال المواطنين يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتستمر في العمل حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وتمتد ساعات تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات حتى الساعة الواحدة صباحًا أيام العطلات، وهو ما يمنح هذه الأنشطة فترة تشغيل إضافية مقارنة بالأيام العادية، وفقًا للمواعيد الشتوية المقررة لتنظيم عمل المحال العامة.

ولا تقتصر الخدمات المقدمة من المطاعم والكافيهات على استقبال المواطنين داخل المنشآت، إذ يستمر تقديم خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، بما يسمح للمواطنين بطلب الوجبات وتوصيلها إلى المنازل دون التقيد بموعد الغلق المحدد لاستقبال الزبائن داخل المطاعم والكافيهات.

وتحظى مواعيد غلق المطاعم والكافيهات باهتمام قطاع واسع من المواطنين، لا سيما الراغبين في معرفة مواعيد استقبال الزبائن خلال الفترة المسائية، وكذلك أصحاب الأنشطة التجارية الذين يحتاجون إلى التعرف على ساعات التشغيل المعتمدة بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026.

ما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية شتاء 2026؟

تبدأ الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل المناطق السكنية العمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا للمواعيد الشتوية المحددة لتنظيم عمل هذه الأنشطة.

وتختلف مواعيد تشغيل الورش عن المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، إذ حُددت ساعات عمل الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية بفترة تبدأ من الثامنة صباحًا وتنتهي في السادسة مساءً.

وتوجد استثناءات من هذه المواعيد بالنسبة للورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، إلى جانب الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، نظرًا لطبيعة الخدمات التي تقدمها وارتباطها باحتياجات المواطنين التي قد تتطلب توفيرها خارج ساعات العمل المعتادة.

وتأتي هذه الاستثناءات ضمن تنظيم مواعيد تشغيل الأنشطة الحرفية، مع مراعاة اختلاف طبيعة مواقع الورش والخدمات التي تقدمها، وعدم إخضاع جميع الأنشطة لقواعد تشغيل واحدة دون النظر إلى طبيعة عملها.

ما المحلات المستثناة من مواعيد الغلق الشتوية؟

وتوجد مجموعة من الأنشطة التجارية المستثناة من مواعيد الغلق المقررة للمحال العامة، وتشمل محال البقالة والسوبر ماركت والأفران، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الليلية لبعض المحال التي تقدم سلعًا وخدمات يحتاج إليها المواطنون في أوقات مختلفة.

وتضم قائمة الأنشطة التي تُراعى طبيعة عملها خلال ساعات الليل محال بيع الفاكهة والخضروات والدواجن، وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك وفقًا لطبيعة كل نشاط واحتياجات المواطنين المرتبطة به.

وتختلف هذه الأنشطة عن المحال التجارية الخاضعة لمواعيد الغلق العامة، إذ ترتبط طبيعة عمل بعضها بتوفير السلع الأساسية أو تقديم خدمات لا يمكن حصر احتياجات المواطنين منها في ساعات محددة، وهو ما يفسر مراعاة طبيعة عملها عند تنظيم مواعيد الغلق.

ما الفرق بين التوقيت الشتوي والمواعيد الشتوية لغلق المحلات؟

ويخلط بعض المواطنين بين التوقيت الشتوي والمواعيد الشتوية لغلق المحلات، رغم أن لكل منهما دلالة مختلفة، فالتوقيت الشتوي يرتبط بتغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة، بينما تتعلق المواعيد الشتوية بساعات فتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية.

وبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر أمس الجمعة، بعد تأخير الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من منتصف الليل عند بدء التغيير، بينما كانت المواعيد الشتوية للمحال العامة قد بدأ تطبيقها اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر 2026.

ومن ثم، فإن تطبيق التوقيت الشتوي لا يعني صدور مواعيد تشغيل جديدة للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وإنما يستمر العمل بالمواعيد الشتوية المحددة لكل نشاط، مع مراعاة اختلاف ساعات الفتح والغلق والاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة.

وبذلك يستطيع المواطنون وأصحاب المحال التجارية التعرف على مواعيد التشغيل المعمول بها خلال الفترة الشتوية، سواء بالنسبة للمحلات والمولات أو المطاعم والكافيهات أو الورش والأعمال الحرفية، إلى جانب معرفة الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق العامة.