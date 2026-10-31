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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 1400 لاعب ولاعبة.. انطلاق كأس العالم للأطفال للكاراتيه التقليدي بالقاهرة

كأس العالم للأطفال للكاراتيه
كأس العالم للأطفال للكاراتيه
عمرو مصطفى

انطلقت اليوم، السبت، منافسات بطولة كأس العالم للأطفال للكاراتيه التقليدي، والمقامة على صالة 1 باستاد القاهرة الدولي وتقام على مدار اليوم.

 

انطلاق كأس العالم للأطفال للكاراتيه التقليدي بالقاهرة

ويشارك في البطولة نحو 1400 لاعب ولاعبة من 15 دولة، في حدث يشهد منافسات قوية للغاية.

من جانبه، أكد الدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي الكاراتيه التقليدي، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأطفال للكاراتيه التقليدي تمثل إضافة مهمة للنجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على الساحة الدولية، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وقال إن مشاركة نحو 1400 لاعب ولاعبة من 15 دولة تعكس حجم الإقبال على البطولة، والاهتمام المتزايد برياضة الكاراتيه التقليدي، مشيرًا إلى أن المنافسات تمثل فرصة مميزة للأطفال لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمختلف المدارس الفنية.

وأوضح المكاوي أن الاتحاد المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين والأطفال، باعتباره القاعدة الأساسية لصناعة أبطال المستقبل، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على حصد الميداليات، وإنما يمتد إلى نشر ثقافة الرياضة وترسيخ قيم الالتزام والروح الرياضية والانضباط لدى الأجيال الجديدة.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسعى دائمًا لتقديم تنظيم يليق بمكانتها الرياضية، معربًا عن ثقته في خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر والاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، وتسهم في تعزيز انتشار اللعبة على المستوى المحلي والقاري والدولي.

كأس العالم للأطفال كأس العالم للأطفال للكاراتيه كأس العالم رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري والإفريقي

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