بعد تغيير الساعة.. مواعيد القطارات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

يحرص آلاف المواطنين يوميا على معرفة مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة ومحافظات الوجه القبلي والبحري، لتحديد مواعيد السفر واختيار الرحلات المناسبة، خاصة مع تنوع خدمات السكك الحديدية بين القطارات الروسية والمكيفة وقطارات تالجو وVIP.

مواعيد الرحلات

وتشهد محطتا مصر وسيدي جابر بالإسكندرية حركة تشغيل مكثفة على مدار اليوم، حيث يبلغ عدد الرحلات المتجهة إلى مختلف المحافظات 31 رحلة يوميا، وفقا لجداول التشغيل المحددة.

وتتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة وسائل لحجز تذاكر القطارات، من بينها منظومة الحجز الإلكتروني، إلى جانب وسائل الحجز الأخرى المعتمدة، مع ضرورة التأكد من توافر المقاعد قبل موعد الرحلة.

وفيما يلي مواعيد قيام القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة ومحافظات الصعيد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفقا للبيانات المتاحة.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة اليوم

القطار رقم 2 الروسي، يتحرك الساعة 2:25 صباحا، ويصل إلى القاهرة الساعة 6:35 صباحا.

القطار رقم 2012 ثالثة مكيفة، يقوم الساعة 4:00 صباحا، ويصل الساعة 9:55 صباحا، ويمتد مساره إلى بورسعيد.

القطار رقم 558 مكيف تحيا مصر، ينطلق الساعة 4:10 صباحا، ويصل الساعة 11:10 صباحا، ويمتد مساره إلى بورسعيد.

القطار رقم 1904 مكيف H1 إكسبريس، يقوم الساعة 5:00 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 8:40 صباحا.

القطار رقم 8 الروسي، يتحرك الساعة 5:10 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 9:15 صباحا.

القطار رقم 3008 الروسي المكيف، ينطلق الساعة 5:45 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 8:30 صباحا، ولا يتوقف بمحطة بنها.

القطار رقم 902 مكيف H1، يقوم الساعة 6:00 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 9:25 صباحا.

القطار رقم 2022 تالجو H1، يتحرك الساعة 7:00 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 9:35 صباحا دون توقف.

القطار رقم 906 VIP H1، ينطلق الساعة 7:30 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 10:05 صباحا دون توقف.

مواعيد الرحلات



القطار رقم 900 مكيف H1، يقوم الساعة 8:15 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 10:20 صباحا.

القطار رقم 3024 الروسي المكيف، يتحرك الساعة 10:00 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 12:40 ظهرا.

القطار رقم 912 مكيف H1، ينطلق الساعة 11:00 صباحا، ويصل الساعة 1:55 ظهرا، ولا يتوقف بمحطة دمنهور.

القطار رقم 914 مكيف H1، يقوم الساعة 1:00 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

القطار رقم 2024 تالجو H1، يتحرك الساعة 2:00 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساء.

القطار رقم 24 الروسي، ينطلق الساعة 2:30 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 6:40 مساء.

القطار رقم 914 VIP H1، يقوم الساعة 3:00 عصرا، ويصل القاهرة الساعة 5:30 مساء دون توقف.



القطار رقم 922 مكيف H1، يتحرك الساعة 3:30 عصرا، ويصل القاهرة الساعة 6:30 مساء.

القطار رقم 928 مكيف H1، ينطلق الساعة 7:00 مساء، ويصل القاهرة الساعة 9:50 مساء.

القطار رقم 930 مكيف H1، يقوم الساعة 8:00 مساء، ويصل القاهرة الساعة 11:25 مساء.

القطار رقم 3006 الروسي المكيف، يتحرك الساعة 9:45 مساء، ويصل القاهرة الساعة 12:50 بعد منتصف الليل.

القطار رقم 36 الروسي، ينطلق الساعة 10:25 مساء، ويصل الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، ويتجه إلى طنطا.

القطار رقم 3020 ثالثة مكيفة، يقوم الساعة 11:00 مساء، ويصل طنطا الساعة 12:35 بعد منتصف الليل.

مواعيد الرحلات

مواعيد قطارات الإسكندرية المتجهة إلى الصعيد والمحافظات الأخرى

تشمل رحلات القطارات المنطلقة من الإسكندرية عددا من الخطوط التي تربط المدينة بمحافظات الصعيد والوجه البحري، وتأتي مواعيد أبرز هذه الرحلات وفقا للبيانات المتاحة كالتالي.

القطار رقم 158 الروسي، يقوم الساعة 7:15 صباحا، ويتجه إلى الأقصر.

القطار رقم 164 الروسي، يتحرك الساعة 12:00 ظهرا، ويتجه إلى أسوان.

القطار رقم 196 مكيف تحيا مصر، ينطلق الساعة 3:40 عصرا، ويتجه من الإسكندرية إلى الفيوم.

القطار رقم 118 الروسي، يقوم الساعة 5:10 مساء، ويتجه إلى منوف.

القطار رقم 88 مكيف H1، يتحرك الساعة 5:50 مساء، ويتجه عبر القاهرة إلى أسوان.

القطار رقم 1008 الروسي، ينطلق الساعة 7:35 مساء، ويتجه من الإسكندرية إلى أسوان.

القطار رقم 2008 VIP H1، يقوم الساعة 8:00 مساء، ويتجه إلى أسوان عبر القاهرة.

القطار رقم 934 VIP H1، يتحرك الساعة 10:15 مساء، ويتجه إلى الأقصر عبر القاهرة.

مواعيد الرحلات

كيفية حجز تذاكر القطارات

أتاحت هيئة السكك الحديدية مجموعة من الوسائل لحجز تذاكر السفر، بهدف تسهيل حصول المواطنين على التذاكر وتقليل التكدس أمام شبابيك المحطات.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من منظومة الحجز الإلكتروني، إلى جانب منافذ بيع التذاكر بالمحطات والوسائل الأخرى التي توفرها الهيئة، مع أهمية مراجعة مواعيد القيام والوصول والتأكد من بيانات الرحلة قبل السفر.