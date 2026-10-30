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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مد فترة التقديم للدبلوم والماجستير المهني حتى 12 نوفمبر المقبل

جانب من عمليات التقديم
جانب من عمليات التقديم

نظرًا للإقبال الكبير على الالتحاق ببرامج الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، أعلن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل عن مد فترة التقديم لمدة 10 أيام عمل، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026.

ويأتي ذلك في إطار حرص المركز على إتاحة الفرصة للراغبين في تطوير معارفهم المهنية، وصقل خبراتهم، وتعزيز قدراتهم في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويدعو المركز الراغبين في الالتحاق بالبرامج إلى سرعة التوجه إلى مقره لاستكمال إجراءات التقديم خلال فترة المد المقررة، والاستفادة من هذه الفرصة.

عنوان المركز:156 شارع الحجاز – ميدان الحجاز – مصر الجديدة – القاهرة.…

للاستفسار ومعرفة المزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل عبر تطبيق واتساب من خلال الرابط التالي:

https://wa.link/9m6rku

...لا تفوّت الفرصة! بادر باستكمال إجراءات التقديم، وابدأ خطوتك نحو مستقبل مهني أكثر تميزًا في مجال السلامة والصحة المهنية.

وزارة العمل المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وزير العمل

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