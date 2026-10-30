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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تهدد الإنتاج وترفع الأسعار.. نقيب الفلاحين يطالب بتحرك عاجل لمواجهة سوسة الطماطم

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي، نقيب عام الفلاحين، أن سوسة الطماطم حشرة مدمرة تكلفنا ملايين الجنيهات سنويا. 

ولفت أبو صدام إلي أن هذا الحشرة هي أخطر حشرة على محصول الطماطم وتتسبب في خسائر كارثية للمزارعين.

وأضاف أبوصدام أن أخطر أطوار هذه الحشرة هو طور اليرقه "الدودة" حيث تستطيع هذه اليرقة اختراق أنسجة النبات، والازهار والثمار صانعة انفاق تساعد في قلة الإنتاج وتدهور جودة الثمار وتتغدي علي الكثير من أنواع المحاصيل اهمها الطماطم والبطاطس والباذنجان وتضع انثي حشرة التونا ابسيلوتا عدد كبير من البيض يتراوح ما بين 60 الي 300 بيضة طوال فترة حياتها.

وأشار عبدالرحمن إلى انتشار الحشرة بشكل واضح وواسع بات يقلق المزارعين ويكلفهم مبالغ طائلة لمكافحتها  بالمصائد الفيرمونيه احيانا وبالمكافحة الحيوية احيانا اخري، لكن في الغالب يستخدمون المبيدات الكيماوية مرتفعة الاسعار والتي تساهم في الخلل البيئي حيث تقضي علي الحشرات الضارة والنافعه وتساعد في تلوث التربه والماء والهواء.

وأكد ابوصدام  أنه يطالب وزارة الزراعة بسرعة التحرك بجديه لمساعدة الفلاحين في القضاء علي هذه الحشرة الخطيرة التي تساعد في قلة الإنتاج وارتفاع الاسعار  وقد تؤدي في بعض الأحيان الي هلاك كل المحصول.

كما يطالب الحكومة بوضع حد لانتشار المبيدات المغشوشة وغير الفعالة والتي تساهم في زيادة تكلفة الزراعة دون جدوي من استخدامها ويساهم انتشار هذه المبيدات في التأثير  السلبي علي  الأمن الغذائي بصفة عامة.

الفلاحين التونا ابسيلوتا سوسة الطماطم

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