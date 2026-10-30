بالتراضي.. المصري البورسعيدي ينهي التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق

أعلن نادي المصري البورسعيدي رحيل أحمد سامي من منصب المدير الفني للفريق بالتراضي.

وكشف النادي في بيانه:

أنهى مجلس إدارة النادي المصري العلاقة التعاقدية مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول وجهازه الفني بالتراضي. متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية.

ولم يحقق المصري أي انتصار تحت قيادة أحمد سامي في مبارياته الأخيرة بالدوري، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك من أجل تصحيح مسار الفريق، مع بحث الخيارات المتاحة لتولي القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير تشير إلى اقتراب التونسي نبيل الكوكي من العودة لتولي تدريب المصري، خلفًا لأحمد سامي، في انتظار حسم الإجراءات والإعلان الرسمي من جانب النادي.