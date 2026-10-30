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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد كأس أمم أفريقيا.. كاف يحدد سنوات إقامة النسخ المقبلة ويتراجع عن نظام الـ 4 سنوات

كأس أمم افريقيا
كأس أمم افريقيا
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» استمرار إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، متراجعًا عن قراره السابق بتنظيم المسابقة القارية كل 4 سنوات، بداية من نسخة 2028.

وأكد الاتحاد الأفريقي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع خلال اجتماعها الأخير على استمرار إقامة البطولة كل عامين، ليتم الإبقاء على النظام التقليدي للمسابقة.

وكان كاف أعلن في وقت سابق تغيير نظام إقامة كأس الأمم الأفريقية لتصبح كل 4 سنوات بداية من عام 2028، قبل أن يتراجع عن القرار ويقرر العودة إلى النظام السابق.

مواعيد النسخ المقبلة من كأس أمم أفريقيا

وكشف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن جدول السنوات المقررة لإقامة النسخ المقبلة من البطولة، وجاءت المواعيد كالتالي:

  • نسخة 2027: تقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا.
  • نسخة 2028: تقام في العام التالي لنسخة 2027.
  • نسخة 2031: تقام ضمن الجدول الجديد للبطولة.
  • نسخة 2033: تستكمل بها المواعيد المعلنة للنسخ المقبلة.

وبذلك، تشهد كرة القدم الأفريقية إقامة نسختين متتاليتين من البطولة في عامي 2027 و2028، قبل الانتقال إلى المواعيد التالية وفق الجدول الذي أعلنه رئيس كاف.

سبب تراجع كاف عن إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات

وتحدث باتريس موتسيبي عن أسباب التراجع عن القرار السابق، موضحًا أن الاتحاد الأفريقي كان لديه تخوف من المدة التي قد تستغرقها بطولة دوري الأمم الأفريقية المقترحة، قبل أن تتمكن من توفير الموارد المالية والعوائد اللازمة لتطوير كرة القدم في القارة.

وأشار رئيس كاف إلى أن البطولة الجديدة كان من المفترض أن تقام كل عامين، على غرار نظام كأس الأمم الأفريقية الحالي، إلا أن توفير العوائد المالية الكبيرة اللازمة لدعم مسابقات الاتحاد الأفريقي وتحقيق الاستقلال المالي والتنافسية العالمية قد يستغرق عدة سنوات.

واختتم موتسيبي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على المصالح المالية والفنية لكرة القدم الأفريقية، وضمان استمرار تطوير مسابقات المنتخبات الوطنية، مع عودة كأس الأمم الأفريقية إلى نظام إقامتها كل عامين.

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