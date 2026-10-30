رسميًا.. كاف يتراجع عن إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات ويعيد البطولة لنظامها القديم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» التراجع عن قراره السابق بإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات، بعدما قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد عودة البطولة إلى نظامها التقليدي وإقامتها كل عامين.

وأكد كاف، في بيان رسمي صدر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أن اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على عودة منافسات كأس الأمم الأفريقية لتقام كل عامين، بعد إعادة تقييم القرار السابق الذي كان يقضي بتغيير موعد تنظيم البطولة إلى مرة كل أربع سنوات.

أسباب تراجع كاف عن إقامة أمم أفريقيا كل 4 سنوات

وجاء قرار الاتحاد الأفريقي بعد مراجعة المقترح الخاص بإقامة بطولة دوري الأمم الأفريقية، التي كان من المقرر تنظيمها كل عامين لتحل محل كأس الأمم الأفريقية في نظامها السابق.

وأوضح كاف أن البطولة الجديدة كانت ستحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تتمكن من توفير الموارد المالية الكبيرة اللازمة لدعم مسابقات الاتحاد الأفريقي وتطوير كرة القدم في القارة، والوصول بها إلى مستوى التنافسية والاستدامة المالية عالميًا.

من جانبه، أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن قرار العودة إلى إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين يستهدف حماية مصالح كرة القدم الأفريقية والاتحادات الأعضاء الـ54، إلى جانب مراعاة مصالح اللاعبين الأفارقة المحترفين في الأندية خارج القارة.

مواعيد النسخ المقبلة من كأس الأمم الأفريقية

وكشف الاتحاد الأفريقي عن مواعيد النسخ المقبلة من البطولة القارية، حيث تستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات نسخة 2027، على أن تقام النسخة التالية في عام 2028.

كما حدد كاف عامي 2031 و2033 موعدًا للنسختين التاليتين، مع مراعاة عدم إقامة البطولة في العام الذي يشهد تنظيم كأس العالم 2030.

وبهذا القرار، ينهي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حالة الجدل التي صاحبت مستقبل البطولة خلال الفترة الماضية، ويؤكد استمرار كأس الأمم الأفريقية بنظامها المعتاد، لتقام كل عامين بدلًا من النظام الذي كان مقررًا تطبيقه بداية من عام 2028.