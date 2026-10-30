موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول بالنادي الاهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر

وكان الأهلي قد حقق الفوز امام مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب، يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر

وتذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت

وفي سياق متصل أكد وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفوز الذي حققه الأهلي أمس على مودرن يمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة ببطولة الدوري، مشددًا على أن حصد النقاط الثلاث كان الهدف الأساسي